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- 17:44 ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства шахматной организацией
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ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства шахматной организацией
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации. Об этом пишет «Радио Свобода».
В частности, Комиссия по этике ФИДЕ установила, что внесенный в санкционный список США Илюмжинов неоднократно ставил свои интересы выше интересов организации, пытался дискредитировать членов совета ФИДЕ, делал ложные или провокационные заявления и отказался уйти в отставку, что привело к закрытию банковских счетов федерации.
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Также в заключении комиссии говорится, что Илюмжинов нанес ФИДЕ серьезный репутационный и финансовый ущерб.
В связи с этим он не сможет занимать пост главы ФИДЕ по меньшей мере шесть месяцев, а максимальный срок его отстранения может составить полтора года.
В свою очередь, Илюмжинов назвал это решение политическим.
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Издание напоминает, что Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году, и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года он попал в санкционный список США «за материальную помощь и действия в интересах и от имени правительства и Центрального банка Сирии».
8 апреля 2018 года президентский совет ФИДЕ призвал россиянина покинуть свой пост из-за возможных финансовых рисков для федерации. Илюмжинов отказался уходить с должности, а ограничительные меры США назвал «безосновательными». В мае швейцарские банки отказались сотрудничать с ФИДЕ из-за санкций против Илюмжинова.
29 июня Илюмжинов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах нового главы организации, которые пройдут на конгрессе 3 октября в Батуми (Грузия).
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