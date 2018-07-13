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Круглосуточный домашний арест: догхантера Святогора заметили в киевском супермаркете с женщиной
«В магазине Novus на Левобережной активисты встретили Алексея Святогора. Того самого живодера, которого суд до августа оставил под домашним арестом», — написал в Facebook зоозащитник Александр Тодорчук. Он сообщил, что на место приехали уже два патруля, и призвал активистов подтягиваться, чтобы догхантера не отпустили. Святогора сопровождала девушка, которая через некоторое время уехала. А вскоре полиция увезла и самого Святогора — домой.
Напомним, 1 июня адвоката и догхантера Алексея Святогора объявили в розыск. Ему инкриминируют распространение видеопродукции, пропагандирующей насилие. Сам он рассказал «ФАКТАМ», что не скрывался, жил дома и о розыске не знал. Однако 8 июня его задержала вызванная зоозащитниками полиция. Суд определил Святогору содержание в СИЗО, но вскоре меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест — до 7 августа.
Это решение было обжаловано. И, как рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева, в пятницу, 13 июля, домашний арест Святогору прервали на несколько часов, чтобы он приехал на заседание в Апелляционный суд. Однако заседание перенесли.
Святогор рассказал «ФАКТАМ», что по прежнему находится под круглосуточным домашним арестом. А в магазин вышел на несколько минут по разрешению следователя — купить хлеба.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», зоозащитники утверждают, что за Святогором стоят неизвестные чиновники. Они якобы способствовали деятельности подозреваемого, решавшего за них проблему бродячих животных. И теперь боятся, что он назовет в суде их имена.
Фото Facebook Sasha Todorchuk, видео Facebook UAnimals
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”