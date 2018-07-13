Депутатский иммунитет: назван срок рассмотрения вопроса в парламенте

Политика

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что народные депутаты могут проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности после каникул — в сентябре-октябре.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции и добавил, что профильный Комитет по вопросам правовой политики и правосудия предложил постановление о порядке рассмотрения двух законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности.

«Считаю большой победой, что законопроекты были приняты и поддержаны Конституционным судом. Сейчас идет работа в комитете. Комитет предложил постановление о порядке рассмотрения этих двух постановлений об изменениях в Конституции Украины. Поскольку изменения в Конституцию — это свой отдельный порядок, своя отдельная процедура, мы сначала должны принять постановление о порядке рассмотрения этих вопросов, а уже затем перейти к их рассмотрению», — отметил он.

Андрей Парубий подчеркнул, что в зале Верховной Рады будет трудно найти 300 голосов за снятие депутатской неприкосновенности, однако выборов может положительно повлиять на результат голосования. «226 голосов — найти легко, а вот 300 голосов будет на самом деле трудно найти», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко пообещал инициировать правки в Конституцию.