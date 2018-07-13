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Дело Савченко: минирование суда не подтвердилось
Информация о минировании столичного Шевченковского райсуда, где продолжается заседание по делу народного депутата Надежды Савченко, не подтвердилась.
До того, как покинуть «заминированное» помещение, суд отказался переносить на 17 июля заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей, срок которого истекает в пятницу, 13 июля, передает УНН.
Также суд считает безосновательным вынос на рассмотрение апелляционной инстанции вопроса об изменении подсудности. Ранее адвокаты народного депутата обратились в Апелляционный суд Киева с заявлением о переносе рассмотрения дела из Шевченковского суда столицы в любой другой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Савченко будет защищать адвокат экс-мэра Савянска Нелли Штепы.
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