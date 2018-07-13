Супрун назвала альтернативу очистительным диетам

Здоровье

И.о. Руководителя Минздрава Ульяна Супрун предупредила об опасности процедур очищения организма от токсинов и шлаков, получивших название детоксикация. Речь идет, к примеру, об экстремальных диетах, которые предполагают длительное голодание на воде, соках или травяных отварах, или ограниченное употребление овощей.

«Прежде всего, следует отметить, что существование шлаков в организме и определение их количества почти невозможно. Ни один врач или специальное лабораторное исследование не смогут определить уровень зашлакованности вашего организма. В нашем организме работают естественные выделительные системы — печень, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Если у вас нет нарушения функции этих органов или систем, они прекрасно справляются со своей работой и выводят из организма все лишнее», — утверждает Ульяна Супрун.

По ее словам, нет необходимости принимать радикальные меры и устраивать стресс своему организму: «Сегодня не существует крупных авторитетных исследований, доказывающих эффективность применения детокс-продуктов и диет для потери веса или освобождения организма от шлаков. Более того, некоторые ученые считают детоксикацию большим коммерческим проектом».

Что же касается облегчения, которое испытывают многие люди после диет, то, по ее словам, это происходит из-за уменьшения количества потребляемых калорий, отказа от жирного и сладкого.

«Кроме того, организм теряет воду, что способствует похудению, зато повышает риски появления обезвоживания. После окончания диеты, когда вы вернетесь к обычному питанию, существует высокая вероятность, что вес быстро вернется», — предупреждает руководитель Минздрава.

Ульяна Супрун также подчеркивает, что такие эксперименты могут быть опасными для здоровья. «Резкое уменьшение количества калорий в рационе, которые обычно предусматривают очищающие диеты, может привести к появлению ощущения крайней усталости и раздражения, головной боли или проблем с желудочно-кишечным трактом. К тому же детокс-голодание противопоказано людям, имеющим болезни почек, сахарный диабет или болезни желудочно-кишечного тракта. Длительное голодание может также стать причиной появления дефицита витаминов и минералов», — утверждает она.

По словам Ульяны Супрун, очистительная диета может иметь положительный эффект в случае, если человек хочет изменить свои пищевые привычки в целом: «Она может сработать как своеобразный „переключатель“ для вашего организма. Однако она должна проходить под наблюдением врача! Помните, что отказ от курения и употребления алкоголя, постоянная физическая активность и сбалансированное питание — это лучшая „детоксикация“ для вашего организма».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун обвинила журналистов в низком уровне вакцинации в Украине.

Фото из Facebook Ульяны Супрун.