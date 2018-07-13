ЧМ-2022: чемпионат по футболу впервые проведут зимой

Спорт

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который планируется провести в Катаре, впервые в истории состоится в конце осени — начале зимы.

Как сообщает 24tv, эту информацию подтвердил президент ФИФА Джанни Инфантино. По данным Football Italia, соревнования состоятся с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сообщается, что пока неизвестно, сколько команд примет участие в соревнованиях. На ЧМ-2018 в Россию приезжали 32 сборные, в 2026 году их планируется уже 48. Состоится ли увеличение уже на Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, в ФИФА пока не знают.

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