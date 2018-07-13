Фронтовые сводки: ранен украинский боец

Украина

В течение текущих суток, с 7.00 до 18.00, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, один раз противник применил запрещенное Минскимио договоренностями вооружения.

Боевики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское, что на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка, что на Донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино, что на Мариупольском направлении. Защитники Водяного также были обстреляны из 120-мм миномета.

Один украинский воин был ранен, потери противника уточняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Объединенными силами рассказал, когда закончится война.