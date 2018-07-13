Закон о "евробляхах": фискалы сообщили подробности

Украина

Законопроект по урегулированию ситуации с транспортными средствами с иностранной регистрацией приняты Верховной Радой Украины в первом чтении. Он, в частности, предусматривает совершенствование порядка ввоза гражданами в таможенном режиме временного ввоза или транзита транспортных средств, порядка перемещения и регистрации авто с иностранными номерами.

В Государственной фискальной службе поясняют, что речь идет о применении финансовой гарантии, если нерезидент (не гражданин Украины) перемещает в режиме временного ввоза более одного транспортного средства. При транзите требование денежного залога в размере таможенных платежей будет распространяться на резидентов (граждан Украины и легально живущие в стране и платящие налоги в наш бюджет иностранцы).

«При условии ввоза гражданами-резидентами транспортных средств коммерческого назначения необходимо предоставлять трудовой договор с предприятием-нерезидентом, подтвержденный компетентными органами страны регистрации компании. Срок ввоза ограничен — 10 дней. Также законопроектами предусмотрена обязательная регистрация транспортных средств, если они ввезены гражданами Украины на срок свыше 30 дней. Зарегистрировать такую ​​машину будет необходимо в течение 10 дней с момента ввоза», — сообщают в ГФС.

Также либерализированы ставки акцизного сбора, но с применением коэффициентов в зависимости от возраста автомобиля и объема двигателя. Отменено ограничение соответствия экологическим нормам (Евро-5) для легковых транспортных средств, бывших в употреблении, при их таможенном оформлении и регистрации. В то же время усиливается и ответственность граждан за нарушение условий временного ввоза или транзита.

«В законопроекте предусмотрены почти все предохранители и механизмы решения сложившейся ситуации с транспортными средствами с иностранной регистрацией. После принятия закона все эти автомобили нужно будет вывезти за границу или предоставить для таможенного оформления документы, подтверждающие право собственности, после чего будет предоставлена ​​возможность осуществить таможенное оформление», — отметил и.о. директора Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Сергей Тупальский.

Во втором чтении парламент планирует рассмотреть законопроекты уже в сентябре.

В ГФС также сообщают, что на сегодняшний день общая налоговая нагрузка на транспортные средства, бывшие в употреблении, составляет примерно 35−45% от стоимости.

За 6 месяцев 2018 ввезено 49,6 тыс. б\у авто с уплатой таможенных платежей в сумме более 3 млрд грн, то есть в среднем 63,4 тыс. грн с одного автомобиля.

При ввозе подержанного легкового автомобиля, например, Skoda Octavia 2010 года стоимостью 93,1 тыс уплачено 47,5 тыс. грн таможенных платежей, Renault Megane 2012 выпуска стоимостью 63,7 тыс. грн — 26,3 тыс. грн, при ввозе Renault Scenic 2010 года стоимостью 67,7 тыс. грн — 41,4 тыс. грн.

При либерализации ставок акциза налоговая нагрузка на б/у машины уменьшится в разы, утверждают в ГФС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт заявил, что «евробляхо"-бизнесмены лишились «кормушки» из-за новых законов.