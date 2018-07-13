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Инцидент в Эймсбери: установлен источник отравления «Новичком»
Полиция Эймсбери установила, как именно Чарли Роули и его умершая подруга Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок».
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Как сообщает «Громадское» со ссылкой на Sky News, яд был в бутылке, которую полиция нашла в доме пострадавших.
Чарли Роули, которому удалось выжить, находится в больнице Солсбери.
Сообщается, что исследования в лаборатории Porton Down подтвердили, что вещество в бутылке — это «Новичок».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», создатель «Новичка» пояснил, почему в Солсбери использовалось вещество именно российского производства.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”