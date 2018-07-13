- 22:31 Вмешательство в американские выборы: названы фамилии разведчиков РФ
- 22:16 ЧМ-2018: ФИФА снова оштрафовала хорватов
- 22:12 96-летний Этуш экстренно госпитализирован в Москве
- 22:08 Популярный голливудский актер извинился за свой неподобающий вид
- 22:00 "На встрече с Трампом я поднял вопрос освобождения украинских заложников", — Порошенко
- 21:40 #FreeSentsov: акции в День рождения Олега Сенцова прошли в Киеве, Москве и Симферополе
- 21:15 Смертельное ДТП на Львовщине: погибли военнослужащие
- 20:54 Инцидент в Эймсбери: установлен источник отравления «Новичком»
- 20:30 «Динамо» в дебютном матче бразильца Сидклея разгромило австрийцев
- 20:28 Выборы в Америке: в хакерской атаке обвинили 12 разведчиков из РФ
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли военнослужащие
Военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк сообщил о гибели военнослужащих в результате дорожно-транспортного происшествия на Львовщине.
«Вторую пятницу подряд с большим сожалением сообщаю о гибели военнослужащих. В пятницу, 13 июля, около 14.30 старший лейтенант на автомобильной дороге Львов-Самбор вблизи с. Лапаевка нарушил правила дорожного движения. Офицер выехал на скорости на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Форд Транзит“ под управлением военнослужащего Западного территориального управления аудита. В результате двое пассажиров-военнослужащих авто „Мазда“ погибли на месте происшествия. Водитель „Мазды“, который спровоцировал ДТП, и другой пассажир отправлены в военный госпиталь», — сообщает прокурор и выражает соболезнования родным погибших и их побратимам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у прокуратуры есть три версии разрыва миномета на Ривненском полигоне, в результате которого погибло трое военнослужащих.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”