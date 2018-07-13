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Происшествия

Смертельное ДТП на Львовщине: погибли военнослужащие

21:15 13 июля 2018   552
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк сообщил о гибели военнослужащих в результате дорожно-транспортного происшествия на Львовщине.

«Вторую пятницу подряд с большим сожалением сообщаю о гибели военнослужащих. В пятницу, 13 июля, около 14.30 старший лейтенант на автомобильной дороге Львов-Самбор вблизи с. Лапаевка нарушил правила дорожного движения. Офицер выехал на скорости на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Форд Транзит“ под управлением военнослужащего Западного территориального управления аудита. В результате двое пассажиров-военнослужащих авто „Мазда“ погибли на месте происшествия. Водитель „Мазды“, который спровоцировал ДТП, и другой пассажир отправлены в военный госпиталь», — сообщает прокурор и выражает соболезнования родным погибших и их побратимам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у прокуратуры есть три версии разрыва миномета на Ривненском полигоне, в результате которого погибло трое военнослужащих.

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