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- 22:00 "На встрече с Трампом я поднял вопрос освобождения украинских заложников", — Порошенко
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"На встрече с Трампом я поднял вопрос освобождения украинских заложников", — Порошенко
В интервью украинским телеканалам президент Украины Петр Порошенко раскрыл некоторые детали встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках Брюссельского саммита НАТО.
«О чем мы говорили — не секрет. Мы, безусловно, говорили о необходимости усиления защиты Украины, улучшении сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. И президент дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду, но мы очень быстро развиваемся в оказании консультативной помощи со стороны США», — отметил Президент. При этом он отметил, что это «взаимовыгодное сотрудничество».
«Безусловно, я поднял вопрос об освобождении украинских заложников и попросил поднять эту тему на встрече (с президентом РФ Путиным. — Ред.), которая в понедельник, 16 июля, состоится в Хельсинки», — отметил Петр Порошенко.
Он также сообщил, что во время переговоров с Дональдом Трампом обсуждались вопросы энергетической безопасности. «И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно „Северного потока-2“. И считают недопустимым, потому что этот проект является политическим, подрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасность Европы. И президент очень решительно высказался и в поддержку Украины, и в поддержку энергетической безопасности», — добавил президент Украины.
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Относительно будущей встречи Трампа с Путиным, Петр Порошенко сказал: «Безусловно, мы обсуждали следующую встречу. Мы обменялись мнениями».
Он также подчеркнул, что очень доволен встречей с президентом США: «Я очень благодарен и президенту Трампу, и госсекретарю Помпею, с которым мы также имели очень долгий разговор, как и с министром обороны Маттисом. Мы уделили достаточно внимания нашему сотрудничеству с США. Спасибо за поддержку».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко заявил, что Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО.
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