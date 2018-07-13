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96-летний Этуш экстренно госпитализирован в Москве
Об этом пишут российские СМИ.
Старейший актер труппы театра имени Вахтангова Владимир Этуш, завершив сезон, решил вместе с женой поехать на отдых за границу, однако вскоре был вынужден вернуться в Москву из-за плохого самочувствия. Новость сообщил директор театра Кирилл Крок.
Сейчас, по словам Крока, артист находится под наблюдением врачей Пироговской больницы, куда он был госпитализирован, в целом его состояние стабильное. Крок утверждает, что госпитализация была, что называется, «от греха подальше».
20 сентября Владимир Этуш должен сыграть в спектакле «Пристань» на родной сцене.
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