96-летний Этуш экстренно госпитализирован  в Москве

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Об этом пишут российские СМИ.

Старейший актер труппы театра имени Вахтангова Владимир Этуш, завершив сезон, решил вместе с женой поехать на отдых за границу, однако вскоре был вынужден вернуться в Москву из-за плохого самочувствия. Новость сообщил директор театра Кирилл Крок.

Сейчас, по словам Крока, артист находится под наблюдением врачей Пироговской больницы, куда он был госпитализирован, в целом его состояние стабильное. Крок утверждает, что госпитализация была, что называется, «от греха подальше».

20 сентября Владимир Этуш должен сыграть в спектакле «Пристань» на родной сцене.

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