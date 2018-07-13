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ЧМ-2018: ФИФА снова оштрафовала хорватов
Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Федерации футбола Хорватии и Швеции за нарушение медиамаркетинговых правил организации во время матчей ЧМ-2018.
Шведский футбольный союз был наказан штрафом в размере 50 тысяч швейцарских франков (приблизительно 50 тыс. долларов) за то, что член национальной команды во время встречи ¼ финала с Англией (0:2) продемонстрировал неразрешенный коммерческий бренд.
Такой же штраф получил Хорватский футбольный союз. На игровой экипировке одного из членов сборной был замечен неразрешенный коммерческий бренд во время полуфинального поединка с Англией (2:1).
Напомню, что раньше хорваты уже заплатили 70 тысяч швейцарских франков за демонстрацию членами сборной гапитков неавторизованных марок, а представитель делегации «клетчатых» Огнен Вукоевич был оштрафован на 15 тысяч после появления в сети нашумевшего видео со словами «Слава Украине!».
Добавлю, что ФИФА также были наказаны Федерации футбола Англии и Уругвая. Британцы заплатят 70 тысяч швейцарских франков за то, что несколько членов национальной команды до начала поединка 1/8 финала со Швецией (2:0) и во время игры демонстрировали неразрешенные коммерческие бренды. А вот южноамериканцы оштрафованы на 50 тысяч швейцарских франков после того, как один из членов национальной команды во время игры ¼ финала с Францией (0:2) продемонстрировал предмет неразрешенного коммерческого бренда.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хорватия с Видой дожала Англию и впервые в истории сыграет в финале.
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“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”