ЧМ-2018: ФИФА снова оштрафовала хорватов

Спорт

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Федерации футбола Хорватии и Швеции за нарушение медиамаркетинговых правил организации во время матчей ЧМ-2018.

Шведский футбольный союз был наказан штрафом в размере 50 тысяч швейцарских франков (приблизительно 50 тыс. долларов) за то, что член национальной команды во время встречи ¼ финала с Англией (0:2) продемонстрировал неразрешенный коммерческий бренд.

Такой же штраф получил Хорватский футбольный союз. На игровой экипировке одного из членов сборной был замечен неразрешенный коммерческий бренд во время полуфинального поединка с Англией (2:1).

Напомню, что раньше хорваты уже заплатили 70 тысяч швейцарских франков за демонстрацию членами сборной гапитков неавторизованных марок, а представитель делегации «клетчатых» Огнен Вукоевич был оштрафован на 15 тысяч после появления в сети нашумевшего видео со словами «Слава Украине!».

Добавлю, что ФИФА также были наказаны Федерации футбола Англии и Уругвая. Британцы заплатят 70 тысяч швейцарских франков за то, что несколько членов национальной команды до начала поединка 1/8 финала со Швецией (2:0) и во время игры демонстрировали неразрешенные коммерческие бренды. А вот южноамериканцы оштрафованы на 50 тысяч швейцарских франков после того, как один из членов национальной команды во время игры ¼ финала с Францией (0:2) продемонстрировал предмет неразрешенного коммерческого бренда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хорватия с Видой дожала Англию и впервые в истории сыграет в финале.