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Отравление «Новичком»: в Британию едут независимые эксперты

22:55 13 июля 2018   116
Отравление «Новичком» в Эймсбери
Инф. «ФАКТОВ»

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приглашены прибыть в Великобританию для исследования нервно-паралитического вещества, которое фигурирует в инциденте в Эймсбери.

«Великобритания пригласила независимых технических экспертов из международного органа надзора за химическим оружием посетить страну в начале следующей недели, чтобы они независимо подтвердили специфику нервно-паралитического вещества, из-за которого погибла подданная Великобритании в Эймсбери, а другой находится в серьезном состоянии в больнице», — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение МИД Великобритании.

Сообщается, что во время поездки эксперты смогут собрать пробы, которые в дальнейшем проанализируют в аккредитованных ОЗХО лабораториях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», установлен источник отравления «Новичком» пары из Эймсбери.

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