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Кабмин готовит новые "правила игры" для туристических компаний, — Омелян
Министерство инфраструктуры и Министерство экономического развития и торговли Украины работают над новыми правилами для туроператоров, которые должны усилить их ответственность перед клиентами. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Мы с Минэкономики прописываем новые правила, которые будут предусматривать страховой фонд. Если ты — туроператор, условно, у тебя в фонде должно быть 500 000 евро, если ты — турагент, то 20 000 евро, чтобы была ответственность»,— отметил он.
Кроме того, добавил Омелян, в правительстве уже сейчас усиливают контроль за работой туроператоров и авиакомпаний.
«Совместно с Минэкономики мы сейчас вводим усиленный контроль. Мы — за работой авиакомпаний, а они — за работой туроператоров для того, чтобы все понимали, что ответственность есть», — сказал он.
Сейчас ответственность туристических компаний перед клиентами является «минимальной», отметил Омелян.
«В действующем правовом поле любой туроператор может быть пирамидой, когда соберет деньги с людей, а завтра скажет, что «вы знаете, у меня не получилось», — отметил министр.
Напомним, что ранее туристический оператор JoinUp объявил о сокращении полетной программы и изменение городов вылета в Турцию для более тысячи украинцев. Тогда же Министерство экономического развития и торговли Украины объявило о намерении усилить ответственность туроператоров. С конца июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток, люди ждали, в частности, в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту «Киев». Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором «Оазис Тревел Украина». Последний свою вину не признал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Омелян рассказал о десятках судов, задержанных военными РФ на Азове.
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