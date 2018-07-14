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«Крым будет засыхать»: экс-премьер региона объяснил, что ждет крымчан
Без подачи воды из Украины Автономная республика Крым будет засыхать. Об этом заявил бывший премьер-министр Крыма (2011−2014 гг.) Анатолий Могилев в эфире телеканала «112 Украина».
«Без подачи воды извне Крым будет засыхать! Эта часть Крыма, особенно северная и центральная, она практически безводная. Там воды добыть будет неоткуда!» — заявил он.
По его словам, Крым до постройки Северо-Крымского канала был довольно безводным регионом.
«Воды без этого канала в Крыму очень мало. И только поставка воды из Днепра в Крым позволяла там как-то развивать сельское хозяйство и поддерживать нормальную инфраструктуру. Чтобы понимать цифры: в год подавалось до полутора миллиардов кубометров воды из Днепра. Если этой воды нет и год засушливый, то в Крыму — катастрофическая нехватка воды!» — сказал экс-премьер АРК.
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Могилев уверен, что альтернативы подачи воды в Крым из Днепра нет.
«Пытались строить опреснители (в советские времена. — Авт.), но это громадная энергия и громадные затраты! Наиболее приемлемый вариант — это вода из Днепра! Это позволит поддерживать водный режим в Крыму в нормальном положении», — сказал он.
Экс-премьер Крыма предложил рассмотреть вопрос продажи воды в Крым, чтобы спасти экосистему Крыма, ведь иначе, когда Крым вернется под контроль Украины, он будет в очень плачевном состоянии.
«Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И получать от этого еще и доход в то время, как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море», — сказал Могилев.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что в аннексированном РФ Крыму зафиксировано значительное уменьшение растительности.
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