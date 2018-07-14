"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд к Черному морю

Украина

На период летних отпусков «Укрзалізниця"(УЗ) назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев — Одесса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что решение УЗ приняла в связи с повышением спроса на перевозки железнодорожным транспортом к побережью Черного моря.

«Из Киева и Одессы поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля и 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Из столицы поезд будет отправляться в 8:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43»,— поясняют в УЗ.

Сообщается, что поезд будет делать остановки в Казатине, Виннице, Жмеринке и Подольске.

«В целом в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу»,— уточнили в «Укрзализныце».

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