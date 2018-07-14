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Порошенко: Предложение о развертывании миротворческой миссии на Донбассе поддержали все страны НАТО
Президент Украины Петр Порошенко считает, что препятствование развертыванию миротворческой миссии подтверждает заинтересованность Российской Федерации в продолжении агрессии и оккупации захваченной украинской территории. Об этом глава Украинского государства сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.
«Безусловно, Путину очень трудно объяснить, почему он не дает возможности развернуть миротворческую миссию, подтверждая тем самым факт заинтересованности России в продолжении агрессии, оккупации захваченной украинской территории», — заявил Президент.
Отмечается, что Порошенко процитировал итоговый документ саммита и выступление генерального секретаря НАТО.
«Здесь написано, что мы тщательно обсуждали перспективы внедрения под руководством ООН миротворческих сил на Донбассе. Мы подчеркиваем, что это поддержит и облегчит полную имплементацию Минских договоренностей и соответствующий мандат для того, чтобы обеспечить всю территорию всей зоны оккупации, включая украинско-российскую границу. Это позиция стран НАТО», — сказал он.
Также Порошенко также добавил, что введение миротворческой миссии было поддержано всеми членами НАТО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью украинским телеканалам президент Украины Петр Порошенко раскрыл некоторые детали встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках Брюссельского саммита НАТО.
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