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Террорист-смертник взорвал бомбу в Пакистане, погибли 128 человек

2:53 14 июля 2018   35
Пакистан
Инф. «ФАКТОВ»

В результате взрыва в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 128 человек. Об этом сообщает сайт Geo.tv.

По данным телеканала, более 120 человек получили ранения.

Одной из жертв произошедшего стал кандидат от Национальной партии Авами Сирадж Раизани, который в момент взрыва проводил встречу с избирателями.

Взрывное устройство, как уточняется, привел в действие террорист-смертник.

Ранее сообщалось о 70 погибших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре на улице Курсантская в четверг, 12 июля, прогремел взрыв на одном из предприятий, в результате погибли двое людей.

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