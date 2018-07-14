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Бюстгальтер Меган Маркл назвали "модным провалом"

3:18 14 июля 2018   124
Меган Маркл
Инф. «ФАКТОВ»

Меган Маркл надела под платье неподходящий бюстгальтер во время первого официального визита в Дублин с мужем принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun.

В среду, 11 июля, герцогиню Сассекскую сфотографировали в сером платье Rolan Mouret с вырезом и в классических туфлях-лодочках Manolo Blahnik. Внимание поклонников привлекли очертания бюстгальтера Маркл, которые они заметили под облегающим нарядом.

Пользователи Twitter наводнили соцсеть постами о плохо сидящем бюстгальтере.

«Неправильно подобран лифчик. Невзрачный цвет. Прости, Меган. Это модный провал», — раскритиковали одни.

«Ей нужна помощь в магазине нижнего белья», — согласились другие.

«Надо купить бюстгальтер поприличнее, хотя ей нечего в нем прятать», — высказывались третьи.

Напомним, что в июле Меган Маркл приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтом миди-платье с открытыми плечами американского дизайнера Брендона Максвелла. Впервые после свадьбы с принцем Гарри герцогиню Сассекскую увидели в наряде настолько яркого цвета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», также в Дублине Меган Маркл нарушила королевский протокол, затронув тему абортов.

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