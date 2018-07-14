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Шоу-бизнес

Джанабаева в Ницце похвасталась купальником с воланами

3:35 14 июля 2018   66
Альбина Джанабаева
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшая солистка известной поп-группы, российская певица Альбина Джанабаева отправилась отдыхать на Лазурный берег.

Правда, судя по фото в ее Instagram, она явно предпочитает пляжу балкон, пишет «ТаблоID».

Кроме того, в порыве откровенности 39-летняя жена Валерия Меладзе решила признаться своим подписчикам, что она — не жаворонок. Но и не сова.

«Я лайт — ложусь поздно, встаю рано»,— пояснила Альбина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Валерий Меладзе впервые показал родителей.

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