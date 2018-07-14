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Джанабаева в Ницце похвасталась купальником с воланами
Бывшая солистка известной поп-группы, российская певица Альбина Джанабаева отправилась отдыхать на Лазурный берег.
Правда, судя по фото в ее Instagram, она явно предпочитает пляжу балкон, пишет «ТаблоID».
Кроме того, в порыве откровенности 39-летняя жена Валерия Меладзе решила признаться своим подписчикам, что она — не жаворонок. Но и не сова.
«Я лайт — ложусь поздно, встаю рано»,— пояснила Альбина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Валерий Меладзе впервые показал родителей.
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“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”