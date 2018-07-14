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Украина

В Кабмине облегчили жизнь переселенцам

4:22 14 июля 2018   72
Паспорт Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров Украины внес изменения в три нормативных акта, которые упрощают ряд бюрократических процедур для переселенцев. Правки внесены в постановления Кабмина №№ 505, 365 и 637, пишет общественная неправительственная организация «Донбасс SOS».

В числе позитивных изменений в организации называют:

  • увеличен размер адресной помощи студентам дневной формы обучения высших учебных заведений, а также ученикам профессионально технических заведений, до окончания ими учебы. Теперь размер выплат составит 1000 грн. (ранее было 442 грн.);
  • предусмотрено право самостоятельно обращаться за получением адресной помощи детьми после получения паспорта в 14 лет;
  • законодательно урегулировано право получения адресной помощи (переселенческих) на детей, которые были рождены у переселенцев уже после начала военного конфликта;
  • урегулирован вопрос оформления справки переселенца детьми, которые получили паспорт без регистрации места проживания, но уже ранее были внесены в Единую базу данных о внутренне перемещенных лицах;
  • урегулировано оформление справки переселенца лицами, чьё жильё было разрушено либо стало непригодным для проживания в связи с проведением АТО.

Кроме того, освобождены от необходимости прохождения идентификации лица с инвалидностью 1 группы, а также лица не способные к самообслуживанию, которые получают социальные выплаты через «Укрпочту». Помимо того, отменены проверки при назначении (возобновлении) социальных выплат для переселенцев, которые работают на госслужбе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах.

«Пока неясно как будут действовать изменения в части проверок и идентификации в связи с вступлением в силу постановления суда о признании таких проверок незаконными. Но урегулирование ранее спорных моментов оформления справки и адресной помощи однозначно можно назвать позитивными изменениями», — говорится в сообщении организации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд запретил проверять вынужденных переселенцев по месту регистрации.

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