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Ласковый кот едва не сорвал напряженное интервью (видео)
Ласковый кот польского историка и политолога Ежи Таргальского едва не сорвал напряженное интервью для голландской телевизионной телекомпании NTR. На видеозапись фрагмента программы, опубликованную на YouTube, обратило внимание издание TJournal.
В интервью известный антикоммунист Таргальский говорил о том, все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности. В этом время как раз и появился рыжий кот по кличке Лисио.
Сначала питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответного внимания, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой о его голову.
Таргальский сохранял полное спокойствие и только время от времени привычным движением убирал от лица хвост Лисио.
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