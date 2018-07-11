14 июля 2018

На днях ФИФА (есть такая организация, отвечающая за все, что касается футбола на нашей планете), совершила еще одну невероятную глупость. Хотя почему, собственно, еще одну? Ведь, по большому счету, называть глупостью этих функционеров резкое осуждение видеоролика двух хорватских футболистов с призывом ''Слава Украине!'' я бы не стал. Наоборот, даже поблагодарил бы недоумков из ФИФА, в одночасье сделавших украинское приветствие узнаваемым во многих странах. Кто бы еще так грамотно и быстро сумел распространить по всему миру новость о том, что теперь среди участников футбольного чемпионата слова ''Слава Украине!'' стали столь популярными?

А затем представители ФИФА призвали телекомпании, ведущие трансляции решающих футбольных матчей, отказаться от показа в репортажах со стадионов красивых болельщиц, расположившихся на трибунах. И мотивировали это тем, что, дескать, показ крупным планом красавиц может спровоцировать особей мужского пола на неадекватное поведение по отношению к женщинам! Можете себе такое представить?! Если следовать логике этих неумных людей, то следовало бы исключить из репортажной телекартинки и болельщиков, аппетитно жующих хот-доги (ведь это может вызвать ажиотажный спрос на не очень полезную еду быстрого приготовления!), а также не наводить объективы телекамер на болельщиков, попивающих пиво из пластиковых стаканчиков (ибо это может спровоцировать волну алкоголизма, с которой ФИФА потом не сможет справиться!).

Очень не хотел бы, рассказывая о по-настоящему красивых вещах, выражаться резко и однозначно. Но никак не могу избавиться от жгучего желания послать всех этих ФИФовских функционеров по адресу, хорошо известному в каждой стране. Хотя это, конечно, не наши методы… Может быть, все-таки лучше поступить по-другому?

Как? Да очень просто — провоцировать ценителей искусства именно красотой. Особенно красотой женской. Особенно столь невероятно мастерски запечатленной в фарфоровых произведениях. Мне много лет уже безумно нравится эта крупная композиция, исполненная в технике ''грэс'', тонко передающей естественность и теплоту человеческого тела. А еще в этой работе, кроме удивительной красоты и совершенства женского образа, обращают на себя внимание такие детали, как тончайшие цветы, искусно вплетенные в прическу красавицы, а также рельефные узоры, которыми украшена мягкая шаль, наброшенная на оголенное тело героини композиции. Этой работой приятно не только любоваться. Она необыкновенно приятна при легком прикосновении к разноцветным узорам богатой шали…

Да, провоцирую. И делаю это осознанно. Провоцирую ценителей мужского пола чаще и тоньше подмечать нюансы женской красоты, невероятной и неповторимой. Подмечать — и восторгаться ею. А если кому-то это не нравится, тогда пускай прислушаются к очередному дурацкому призыву ФИФА — и начнут делать вид, что женская красота их не касается. Ни в таком, ни в любом другом виде. Ну, и кто им тогда доктор? Уж точно не я с этой нашей коллекцией фарфора.

Сегодняшним именинникам — добра и счастья.