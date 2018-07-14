На Донбассе враг применил запрещенное вооружение, ранены двое украинских воинов

Украина

За сутки 13 июля на Донбассе зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков. Российские оккупационные войска использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках — запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, наибольшее число обстрелов снова зафиксировано на Мариупольском направлении. Российские наемники 12 раз нарушали договоренности о перемирии. Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям у населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик.

Враг увеличил калибр запрещенного минскими договоренностями вооружения, из которого обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного. По украинским позициям выпущено пять мин калибра 120 мм. В результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки, четверо оккупантов получили ранения.

Напомним, 12 июля боевики впервые за шесть дней использовали запрещенные минометы 82 мм.