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На Донбассе враг применил запрещенное вооружение, ранены двое украинских воинов
За сутки 13 июля на Донбассе зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков. Российские оккупационные войска использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках — запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, наибольшее число обстрелов снова зафиксировано на Мариупольском направлении. Российские наемники 12 раз нарушали договоренности о перемирии. Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям у населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик.
Враг увеличил калибр запрещенного минскими договоренностями вооружения, из которого обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного. По украинским позициям выпущено пять мин калибра 120 мм. В результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.
По уточненным данным разведки, четверо оккупантов получили ранения.
Напомним, 12 июля боевики впервые за шесть дней использовали запрещенные минометы 82 мм.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”