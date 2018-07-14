- 8:14 На Черниговщину едут эпидемиологи: новый случай опасного заболевания
- 7:48 На Донбассе враг применил запрещенное вооружение, ранены двое украинских воинов
- 7:30 В Японии из-за сильных дождей погибли более 200 человек
- 7:00 ЧМ-2018 на ТВ 14 июля: где смотреть матч Бельгия — Англия
- 6:48 Пытавшийся убить принца Джорджа исламист получил пожизненный срок
- 6:35 Названы производители самых ненадежных Android-смартфонов
- 6:16 Ласковый кот едва не сорвал напряженное интервью
- 5:48 Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку
- 5:20 McDonald's прекращает продажи салатов из-за массовых отравлений
- 4:55 МИД Великобритании потребовал от РФ освободить украинских политзаключенных
На Черниговщину едут эпидемиологи: новый случай опасного заболевания
В Украине зарегистрирован новый, уже четвертый с начала года случай заболевания дифтерией. В тяжелом состоянии госпитализирован 11-летний мальчик из Нежинского района Черниговской области.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, ребенок болел дома в течение пяти дней. На шестой день мальчика госпитализировали с отеком шеи. В медучреждении ребенку ввели противодифтерийную сыворотку и положили в реанимацию. Юного пациента собираются перевести в областную реанимацию в Чернигов.
К месту жительства семьи пострадавшего направлена команда эпидемиологов. Им предстоит обследовать лиц, контактировавших с ребенком, оценить угрозу и выяснить необходимость в вакцинации.
В связи с новым случаем дифтерии Минздрав напомнил, что единственный способ защититься от опасного заболевания — это вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет). По информации министерства, вакцины и противодифтерийные сыворотки есть в достаточном количестве во всех областях.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», осложнения от дифтерии могут включать повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждения нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).
Фото lot.lg.ua
влажность:
давление:
ветер:
“ Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!.. ”