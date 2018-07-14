На Черниговщину едут эпидемиологи: новый случай опасного заболевания

Здоровье

В Украине зарегистрирован новый, уже четвертый с начала года случай заболевания дифтерией. В тяжелом состоянии госпитализирован 11-летний мальчик из Нежинского района Черниговской области.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, ребенок болел дома в течение пяти дней. На шестой день мальчика госпитализировали с отеком шеи. В медучреждении ребенку ввели противодифтерийную сыворотку и положили в реанимацию. Юного пациента собираются перевести в областную реанимацию в Чернигов.

К месту жительства семьи пострадавшего направлена команда эпидемиологов. Им предстоит обследовать лиц, контактировавших с ребенком, оценить угрозу и выяснить необходимость в вакцинации.

В связи с новым случаем дифтерии Минздрав напомнил, что единственный способ защититься от опасного заболевания — это вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет). По информации министерства, вакцины и противодифтерийные сыворотки есть в достаточном количестве во всех областях.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», осложнения от дифтерии могут включать повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждения нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

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