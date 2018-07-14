В десяти областях чрезвычайная опасность лесных пожаров

Происшествия

В десяти регионах Украины, а именно в южных, восточных областях, а также в Днепропетровской, Сумской и Хмельницкой уровень пожарной опасности повышен до чрезвычайного. Здесь ожидается очень жаркая погода без осадков.

На Левобережье и местами в западных областях 14 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +10…+15°, днем +18…+23°; на остальной территории ночью +13…+18°, днем +23…+28°. На юге и востоке страны воздух днем прогреется до +32°.

Напомним, в период 14−15 июля территория Украины будет находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами.