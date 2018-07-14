- 9:36 В Киеве снимают украинскую версию советского кинохита
- 9:27 В десяти областях чрезвычайная опасность лесных пожаров
- 8:59 В США уверены: хакерская атака россиян не изменила результат выборов-2016
- 8:14 На Черниговщину едут эпидемиологи: новый случай опасного заболевания
- 7:48 На Донбассе враг применил запрещенное вооружение, ранены двое украинских воинов
- 7:30 В Японии из-за сильных дождей погибли более 200 человек
- 7:00 ЧМ-2018 на ТВ 14 июля: где смотреть матч Бельгия — Англия
- 6:48 Пытавшийся убить принца Джорджа исламист получил пожизненный срок
- 6:35 Названы производители самых ненадежных Android-смартфонов
- 6:16 Ласковый кот едва не сорвал напряженное интервью
В десяти областях чрезвычайная опасность лесных пожаров
В десяти регионах Украины, а именно в южных, восточных областях, а также в Днепропетровской, Сумской и Хмельницкой уровень пожарной опасности повышен до чрезвычайного. Здесь ожидается очень жаркая погода без осадков.
На Левобережье и местами в западных областях 14 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +10…+15°, днем +18…+23°; на остальной территории ночью +13…+18°, днем +23…+28°. На юге и востоке страны воздух днем прогреется до +32°.
Напомним, в период 14−15 июля территория Украины будет находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”