В Киеве снимают украинскую версию советского кинохита (фото)

Культура

В Киеве стартовали съемки 8-серийной мелодрамы «Зоя», которую снимают по заказу канала СТБ. Автор истории — известный украинский сценарист Татьяна Гнедаш, продюсер сериала — Денис Пономаренко. В главных ролях украинские актеры Клавдия Дрозд и Андрей Фединчик. Автор сериала рассказала «ФАКТАМ», что идею истории ей «подсказал» известный фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».

- Я написала сценарий «на одном дыхании», — сказала Татьяна. - Знаете, все идеи, как обычно, витают в воздухе. Помню, как еще в юности, меня потрясла история, рассказанная в «Вокзале для двоих» — главный герой принимает решение отсидеть за любимую срок в тюрьме и не успевает он доехать до мест лишения свободы, как женщина, ради которой он отказался от свободы, предает его. К сожалению, такова природа предательства: как легко, порой, люди предают родных и близких. А потом и самих себя.

Премьера «Зои» запланирована на весну 2019 года.

Напомним, ранее были объявлены сериалы-претенденты на самую престижную телевизионную премию в мире.