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В столице повысилась стоимость проезда в транспорте и штрафы для безбилетников
С 14 июля в Киеве вдвое повысилась стоимость проезда в наземном общественном транспорте — с 4 до 8 грн. Одноразовые проездные билеты старого образца будут действовать до 31 июля. С 1 августа их можно будет поменять с доплатой.
После подорожания проезда увеличились соответственно и штрафы для безбилетников. Вместо 80 гривен штраф за безбилетный проезд составит 160 грн.
Кроме того, с 14 июля установлены новые тарифы в Киевском метрополитене. Жетон на разовую поездку стоит 8 гривен. Проездные билеты остаются действительными до 31 июля. Жетоны старого образца можно обменять с 1 августа до 31 августа на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль № 2).
Вместе с общественным транспортом повысили цены и маршутки. На ряде маршрутов стоимость проезда поднялась с 14 июля на 1−2 гривни.
Напомним, 13 июля из-за предстоящего повышения цен на проезд в метро Киева наблюдался коллапс: возле касс скопились огромные очереди.
Фото kpt.kiev.ua
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