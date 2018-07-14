- 11:12 На Закарпатье траур: пьяный глава района насмерть сбил женщину
- 10:33 Аэропорт Харькова отменил рейсы на популярные курорты
- 9:55 В столице повысилась стоимость проезда в транспорте и штрафы для безбилетников
- 9:36 В Киеве снимают украинскую версию советского кинохита
- 9:27 В десяти областях чрезвычайная опасность лесных пожаров
- 8:59 В США уверены: хакерская атака россиян не изменила результат выборов-2016
- 8:14 На Черниговщину едут эпидемиологи: новый случай опасного заболевания
- 7:48 На Донбассе враг применил запрещенное вооружение, ранены двое украинских воинов
- 7:30 В Японии из-за сильных дождей погибли более 200 человек
- 7:00 ЧМ-2018 на ТВ 14 июля: где смотреть матч Бельгия — Англия
Аэропорт Харькова отменил рейсы на популярные курорты
В аэропорту «Харьков» отменены рейсы на популярные турецкие курорты. Отменен вылет в 09.10 в аэропорт «Даламан» (рейс BAY 4325) и перелет Харьков — Анталия в 11.15 (BAY 4949). Оба рейса должен был выполнять перевозчик Bravo Airways.
Также отменены обратные рейсы Даламан — Харьков и Анталия — Харьков.
Кроме того, 14 июля не состоится вечерний рейс до аэропорта «Борисполь» (17.00).
Напомним, ранее в Мининфраструктуры составили рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний июня.
Фото Kharkiv Airport/Facebook
влажность:
давление:
ветер:
“ С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.”