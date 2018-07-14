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Общество

Аэропорт Харькова отменил рейсы на популярные курорты

10:33 14 июля 2018   463
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Харьков» отменены рейсы на популярные турецкие курорты. Отменен вылет в 09.10 в аэропорт «Даламан» (рейс BAY 4325) и перелет Харьков — Анталия в 11.15 (BAY 4949). Оба рейса должен был выполнять перевозчик Bravo Airways.

cамолет

Также отменены обратные рейсы Даламан — Харьков и Анталия — Харьков.

Кроме того, 14 июля не состоится вечерний рейс до аэропорта «Борисполь» (17.00).

Напомним, ранее в Мининфраструктуры составили рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний июня.

Фото Kharkiv Airport/Facebook

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