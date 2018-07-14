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На Закарпатье траур: пьяный глава района насмерть сбил женщину
На Закарпатье в городе Перечин глава районной администрации сбил двух женщин. Инцидент случился поздно вечером 13 июля. Тест показал, что глава района находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом состоянии.
Как сообщает полиция, двое пострадавших жительниц Перечина — 71-летняя и 56-летняя — были госпитализированы. Младшая из женщин скончалась в больнице от полученных трав. За жизнь второй пострадавшей борются врачи, состояние пациентки оценивают как тяжелое.
Водитель — глава Перечинской райгосадминистрации — был задержан. Его джип «Чероки» с иностранной регистрацией помещен на спецплощадку полиции. Прокуратура и полиция намерены ходатайствовать в суде о взятии чиновника под стражу. Глава райгосадминистрации отстранен от должности и подал заявление об увольнении.
Дело по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса расследуется специализированным отделом следственного управления полиции Закарпатской области. Назначены технические экспертизы. В ходе расследования вскрылись примечательные обстоятельства. Как сообщает облгосадминистрация, незадолго до смертельного ДТП глава Перечинского района попал в еще одну аварию. В селе Ворочово джип чиновника столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. Тогда полицейские отпустили водителя, поскольку в аварии не было пострадавших.
Начальнику областной полиции поручено срочно провести служебное расследование. Глава области Геннадий Москаль призывает уволить нерадивых полицейских за халатное исполнение служебных обязанностей, а материалы расследования передать в прокуратуру.
В воскресенье, 15 июля, в Перечинском районе объявлен день траура. На зданиях госучреждений будет приспущен Государственный флаг. В районе рекомендовано отменить развлекательно-концертные мероприятия. Уже отменен запланированный на 15 июля ежегодный фестиваль лемковской культуры «Лемковская варта» в селе Ворочово.
Как сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 13 июля в Киеве мотоцикл насмерть сбил женщину, возвращавшуюся с кладбища.
Фото goloskarpat.info
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