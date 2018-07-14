Стала известна дальнейшая судьба Верки Сердючки

Шоу-бизнес

В Одессе на Летней сцене, сооруженной прямо на Морском вокзале, прошел сольный концерт Верки Сердючки. По времени он совпал с открытием Одесского международного кинофестиваля, что, впрочем, не повлияло на количество зрителей. Трехтысячный зал, специально сооруженный на берегу моря, был полностью заполнен. Под конец выступления артистки зрители покинули свои места, устроив под сценой настоящую дискотеку. «Хороводила» на ней мама Верки — актриса Инна Рябоконь, приглашая всех танцевать.

- Одесса, я обожаю тебя! — признавалась со сцены Верка Сердючка, спевшая все свои хиты и несколько новых композиций. Она вышла на сцену около десяти часов вечера и вместе со своим коллективом из 20 человек отработала полуторачасовой концерт практически без перерыва. Сердючка сменила на сцене группу «Mountain breeze» — подопечных Андрея Данилко и участников национального отбора на «Евровидение-2018».

Среди гостей концерта «засветилась» семья музыканта, бывшего участника группы «Океан Эльзы» Дмитрия Шурова — жена Ольга и сын Лев. Сердючка, увидев именитого гостя, поприветствовала Шурова прямо со сцены. Кстати, не так давно закончились съемки кастингов проекта «Х-фактор», в котором Шуров и Данилко — среди членов жюри.

Концерт Верки Сердючки закончился ближе к полуночи. Артист был в прекрасном расположении духа, признавшись, что получил огромный разряд положительных эмоций.

- Это еще раз убедило меня в том, что зрители соскучились по Верке, — сказал «ФАКТАМ» Андрей Данилко. - Она более пяти лет не выступала с сольными концертами в Украине. Просто я считал, что для ее шоу сейчас не то время. И вот зрители соскучились. Сейчас идет работа над большой сольной программой Верки Сердючки, с которой уже в начале нового года отправлюсь в тур по Украине. Это будет грандиозное шоу, достойное настоящей звезды!

Напомним, свою активную гастрольную деятельность Данилко прекратил в конце 2013 года, после событий на Майдане, объяснив, что пока не время для шуток и веселья.