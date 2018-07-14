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Российская актриса получила ожоги 50 процентов тела
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Российская актриса Марианна Рубинчик (дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой; снялась в таких картинах, как «Нанкинский пейзаж», «Кино про кино», сериалах «Час Волкова-3» и «Час Волкова-4») получила ожоги 51 процента тела (лицо, шея, руки), уснув с непогашенной сигаретой. ЧП случилось на ее даче в Ленинском районе Московской области. Другие подробности не сообщаются.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что стала известна дальнейшая судьба Верки Сердючки.
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