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Российская актриса получила ожоги 50 процентов тела

13:03 14 июля 2018   400
Марианна Рубинчик
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Российская актриса Марианна Рубинчик (дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой; снялась в таких картинах, как «Нанкинский пейзаж», «Кино про кино», сериалах «Час Волкова-3» и «Час Волкова-4») получила ожоги 51 процента тела (лицо, шея, руки), уснув с непогашенной сигаретой. ЧП случилось на ее даче в Ленинском районе Московской области. Другие подробности не сообщаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стала известна дальнейшая судьба Верки Сердючки.

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