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Генпрокуратура завершила расследование дела против одиозных судей ВХСУ
Управление спецрасследований Генпрокуратуры завершило расследование дела о злоупотреблениях бывшего руководства Высшего хозяйственного суда Украины. Готовится обвинительный акт и передача в суд дела против экс-зампредседателя ВХСУ.
Ранее, напомним, генпрокурор сообщал о подозреваемых экс-председателе и бывшем заместителе председателя суда Артуре Емельянове и Викторе Татькове. Следствие получило доказательства, что указанные лица в 2011—2014 годах фактически переподчинили себе систему принятия судебных решений.
Как сообщила Генпрокуратура, экс-судья подозревается во вмешательстве в деятельность судебных органов, в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, в вынесении заведомо неправосудного судебного решения из корыстных побуждений.
Подозреваемому инкриминируются злоупотребления на посту судьи хозяйственного суда Донецкой области — заведомо неправосудное решение в пользу одного из предприятий по поводу земельного участка.
Также фигуранту дела инкриминируются деяния на должностях председателя хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда (2011−2014 годы): обман и злоупотребление доверием судей, сговор с руководством Высшего хозяйственного суда Украины, вмешательство в работу механизма распределения исковых заявлений, вмешательство в деятельность судьи и дача указаний о разрешении спора в пользу одной из сторон.
По данным следствия, в результате этих действий более восьми тысяч исковых заявлений, поступивших в хозяйственный суд Киева, распределялись с нарушением закона. Более тысячи дел были направлены одному судье.
Напомним, бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины как подозреваемый объявлен в розыск. Направлено ходатайство о его экстрадиции из страны Евросоюза.
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