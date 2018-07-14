Бой Усик – Гассиев под угрозой срыва

Спорт

С организацией финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBO и WBC украинцем Александром Усиком (14 побед, 12 из них — нокаутом) и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым из России (26 побед, 19 из них — нокаутом) возникли серьезные проблемы.

Поединок должен состояться уже через неделю, 21 июля, в Москве, но до сих пор существуют организационные вопросы, которые не выполняются россиянами. «К компании Comosa AG у нас нет никаких вопросов — напротив, они всячески поддерживают нас, помогают с билетами, безопасностью, размещением в отеле. Проблема исключительно в российской стороне, которая не выполняют взятые на себя организационные вопросы. Усик понимает, что происходит на самом деле, но вряд ли он сильно переживает по этому поводу. Его дело — тренироваться и готовиться к бою, а решать организационные вопросы — моя забота», — сказал менеджер украинского чемпиона Эгис Климас.

«Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая. Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассиевым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии», — добавил промоутер Усика Александр Красюк.

В случае, если все организационные вопросы не будут решены до понедельника, 17 июля, велика вероятность того, что бой будет отменен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер Гассиева предрекает Усику нокаут в финале суперсерии.