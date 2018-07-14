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В центре Одессы лошадь не выдержала эксплуатации туристами (фото)
На одной из центральных улиц Одессы — Льва Толстого — свалилась на брусчатку мостовой лошадь. Это была одна из двух лошадей, запряженных в карету для катания туристов. На месте ЧП собралось немало людей, однако чем-либо помочь несчастному животному никто из них не мог: лошадь лежала, не шевелясь. Неравнодушные граждане стали обзванивать все «спецслужбы»: «скорую помощь», ГСЧС.
К счастью, худшего не произошло — лошадь выжила, но вопрос о целесообразности подобной эксплуатации животных не снят.
«Вероятной причиной обморока стала изматывающая работа на сильной жаре, — прокомментировал общественный активист Демьян Ганул. — Большинство почему-то считает, что животным не больно, и они пришли в этот мир, чтобы страдать и приносить удовольствие тем, кто сильнее, то есть нам. Прошу представителей власти отреагировать, поскольку мы не в средних веках, где подобные забавы были нормой… Тем более, что все это произошло в нескольких кварталах от места событий, на красной дорожке, где щеголяли чиновники на открытии кинофестиваля».
Напомним, в августе прошлого года в Одессе уже был подобный случай. Лошадь принуждали возить туристов в жару, пока животное не обессилело и не рухнуло на землю. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения.
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