Происшествия

В Перечине выяснили, чем занимался глава района между первым и вторым ДТП

Глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир официально стал подозреваемым в смертельном ДТП. Прокуратура Закарпатской области объявила о подозрении по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего). Председатель райгосадминистрации задержан, прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Ранее стало известно, что вечером 13 июля в районе случилось два ДТП с участием Олефира. Мэр Перечина Иван Погориляк прояснил, как главе района удалось избежать задержания после первого инцидента.

«То, что полиция якобы отпустила Олефира — это неправда. Он совершил ДТП в Ворочево, но уладили вопрос на месте, и его домой привез другой водитель. Как оказалось, позже он (Олефир) снова сел за руль и совершил ДТП», — рассказал Погориляк.

Горсовет Перечина предоставил полиции доступ к видеокамерам, где зафиксирован момент ДТП. В городе и районе 15 июля объявлено днем траура.

Очевидцы отметили, что второе ДТП, в результате которого была насмерть сбита женщина, случилось возле местного массажного салона. По информации Mukachevo.net, внедорожник чиновника двигался на большой скорости, а после того, как сбил женщин, протаранил отбойник и ограждение возле здания. Вместе с председателем РГА в автомобиле была пассажирка. Ни мужчина, ни его спутница не пострадали.

Напомним, во втором ДТП с участием Олефира пострадали две женщины. Младшая скончалась от полученных травм, вторая находится в тяжелом состоянии.

Фото mukachevo.net