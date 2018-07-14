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В Турции скончался турист из Запорожья, зверски избитый россиянином

14:50 14 июля 2018   411
больница
Инф. «ФАКТОВ»

В больнице Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья. Смерть наступила утром 14 июля. Мужчина неделю пребывал в коме после того, как 7 июля его избил турист из РФ. Сегодня, 14 июля, должна была состояться перевозка пострадавшего из Турции в Украину.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, днем 14 июля в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом, однако рейс неожиданно отменили.

57-летний украинец приехал вместе с супругой на отдых в Аланью. На следующий день у запорожца случился конфликт с россиянином. Причиной конфликта стал проигрыш российской футбольной сборной. Запорожца жестоко избили. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию больницы Алании.

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