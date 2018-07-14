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В Киеве подписали полумилиардный контракт с Airbus: первые вертолеты поступят до конца года
Украина подписала соглашение с компанией Airbus helicopters соглашение, предполагающее поставку 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии. Об этом информирует Департамент информации Секретариата Кабинета Министров.
По соглашению, которое учитывает как закупку вертолетов, так и техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала, Украина получит 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.
Объем контракта составляет 555 млн евро, причем часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.
«Вертолеты будут использоваться для обеспечения общественного порядка, антитеррористических мероприятий, охраны государственной границы, воздушной разведки, охраны особо важных объектов, аэромедицинской эвакуации, доставки оперативных групп реагирования и спасателей, проведения поисково-спасательных работ и даже тушения пожаров», — говорится в сообщении Департамента.
По словам спикера МВД Артема Шевченко в эфире 112 Украина, поставка первых машин из предусмотренных контрактом ожидается до конца года.
Напомним, договоренность о покупке вертолетов для силовых ведомств Украины была достигнута в мае 2018 года.
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