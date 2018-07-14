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Порошенко о контракте с Airbus: "Часть вертолетов отдадим армии" (видео)
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с руководством компании Airbus Helicopters, а также представителями украинских силовиков, на которой обсудили подписанный с Airbus контракт на поставку вертолетов в Украину. Видео встречи размещено в Facebook главы государства.
В т.ч. президент сообщил о подписании им Закона о ратификации межправительственного украинско-французского соглашения относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине.
При этом Порошенко отметил особую потребность в новых вертолетах Вооруженных Сил.
«Украина сейчас отражает российскую агрессию, и сумма, которая выделяется на эти цели, является очень значительной. Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла дойти до Вооруженных Сил Украины», — заявил он, выразив убежденность в том, что поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности Украины.
Напомним, Петр Порошенко проинформировал украинцев, что введение миротворцев на Донбасс поддержали все члены НАТО.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”