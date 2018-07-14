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В Испании озвучили цифру пострадавших на фестивале Сан-Фермин

17:42 14 июля 2018   143
На фестивале
Инф. «ФАКТОВ»

В Испании подвели итоги традиционных забегов с быками на фестивале Сан-Фермин. Как сообщает Sky News, всего были травмированы 28 человек.

В частности, в последний день фестиваля были госпитализированы 6 человек: двое получили ушибы грудной клетки, трое — черепно-мозговые травмы, еще один — ушиб поясницы.

Во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, зацепившийся за рог, и протащил его несколько десятков метров.

Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд.

Ранее стало известна причина большого количества пострадавших участников забегов с быками в первый день фестиваля — после дождя вымощенные камнем улицы стали скользкими.

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