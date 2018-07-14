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Два полуфинала мужского Уимблдона продлились 12 часов
Невероятными по накалу выдались оба полуфинала мужского Уимблдона, одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с призовым фондом около 45 миллионов долларов.
В первом из них Кевин Андерсон из Южной Африки (8-е место в мировом рейтинге) и американец Джон Изнер (10-е) провели на корте 6 часов 36 минут. Поединок продолжался пять сетов, никто из соперников не хотел уступать, но в итоге чашу весов на свою сторону удалось склонить южноафриканцу — 7:6 (6), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24.
Ненамного отстали от своих коллег и первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль с Новаком Джоковичем из Сербии (21-я). Матч, растянувшийся на два дня, продлился в общей сложности 5 часов 21 минуту и завершился поражением лучшего теннисиста мира (тем не менее, испанец сохранит за собой первую строчку рейтинга АТР после завершения турнира) — 4:6, 6:3, 6:7 (9), 6:3, 8:10.
Отмечу, что Андерсон и Джокович, которые сойдутся в решающем матче, ранее встречались шесть раз и сербский теннисист может называть Андерсона удобным для себя соперником — пять побед Новака (в том числе дважды на Уимблдоне в 2011-м и 2015-м) против всего одной у Кевина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал женского Уимблдона станет повторением решающего матча 2016 года.
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