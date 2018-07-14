ЧМ-2018: Бельгия впервые в истории третья и получит от ФИФА 24 млн долларов

Спорт

Матч за третье место

Бельгия — Англия — 2:0

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Э. Азар, Лукаку (Мертенс, 60), Шадли (Вермален, 39).

Англия: Пикфорд, Дайер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Джонс, Роуз (Лингард, 46), Стерлинг (Рашфорд, 46), Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Кейн.

Голы: Менье (4), Э. Азар (82).

Поединки за третье место на мировых первенствах часто называют «матчами неудачников». Еще несколько дней назад (в полуфинале) был шанс сыграть в решающем матче турнира, и вот такой удар судьбы. Бельгия не устояла перед Францией, англичан в овертайме выбили хорваты. Попробуй соберись после такого стресса.

Случаи, когда команды встречались на одном турнире друг с другом дважды, отнюдь не редки. До поединка Бельгии и Англии в Санкт-Петербурге история чемпионатов мира знала уже 14 таких «повторяющихся» матчей (в одном из них — со сборной Советского Союза — на ЧМ-1958 играли англичане).

Кто запамятовал, первая встреча команд Роберто Мартинеса и Гарета Саутгейта на ЧМ-2018, завершившаяся победой бельгийцев (1:0), была тем еще «зрелищем». Хотя парни с Туманного Альбиона вряд ли были расстроены поражением. Ведь благодаря проигрышу Англия попала на более легкого соперника — на Колумбию, а не на Бразилию.

Если англичане уже становились чемпионами мира (на домашнем ЧМ-1966), то максимальное достижение бельгийцев — четвертое место на ЧМ-1986. По большому счету, на матч в Санкт-Петербурге Мартинес и Саутгейт выставили основные составы, хотя у бельгийцев с первых минут вышел на поле Тилеманс, а у англичан Дайер и Лофтус-Чик (оба наставника задействовали на турнире всех полевых игроков — по 20!).

Бельгия (кстати, единственная команда, обыгравшая на турнире представителей всех пяти конфедераций!) повела в счете уже на 4-й минуте, когда после прострела с фланга Шадли защитник «ПСЖ» Менье отправил мяч в сетку ворот соперника — 1:0. Матчи за третье место на чемпионатах мира никогда не заканчиваются нулевой ничьей!

У Англии, чтобы, по крайней мере, сравнять счет был в распоряжении почти весь матч. И парни Саутгейта делали для этого все возможное (достаточно хотя бы вспомнить, как на 70-й минуте после остроумного удара Дайера соперник лишь в самый последний момент вынес мяч с линии ворот). Но де Брюйне и компания не только выстояли, но и усилиями одного из лучших футболистов турнира (если не лучшего) Эдена Азара на 82-й минуте сняли все вопросы о победителе — 2:0.

Бельгия, которая под началом испанского специалиста Роберто Мартинеса проиграла всего два из 27 матчей, впервые в истории заняла на чемпионате мира третье место. А еще заработала 24 миллиона долларов призовых от ФИФА. Англия же второй раз уступила в «утешительном» поединке (на ЧМ-1990 британцы были обыграны Италией — 2:1). Впрочем, кроме 22 млн долларов, парней Саутгейта ожидает на родине еще и уважение болельщиков. Лицом в грязь они не ударили точно. В отличие от немцев, испанцев, аргентинцев и бразильцев…

Напомню, что в финале ЧМ-2018 15 июля в московских «Лужниках» сыграют Франция и Хорватия (в 18.00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратари, проигравшие три последних финала чемпионата мира, выступали за… «Монако».

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