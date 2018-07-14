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Немка Анжелик Кербер впервые выиграла Уимблдон
На кортах Лондона, где проходят матчи Уимблдона, одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом почти 45 миллионов долларов, прошел финальный поединок в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс (181-я в мировом рейтинге) и Анжелик Кербер из Германии (10-я).
Ранее судьба уже сводила их в решающем матче на Уимблдоне (в 2016 году Уильямс-младшая обыграла соперницу в двух сетах — 7:5, 6:3), и вот два года спустя у Кербер появился шанс взять реванш. В итоге американка, вернувшаяся к активным выступлениям лишь в марте этого года после 13 месяцев вынужденного «простоя», связанного с рождением ребенка, ничего не смогла противопоставить более подготовленной и мотивированной Кербер, уступив в двух сетах за 67 минут — 3:6, 3:6.
Благодаря победе на Уимблдоне, ставшей для нее первой в карьере (ранее немка побеждала на двух других турнирах серии «Большого шлема» — на Открытых чемпионатах Австралии и США в 2016-м), Кербер разбогатеет 2,25 миллиона фунтов стерлингов (почти 3 миллиона долларов), а Серена пополнит свой банковский счет на 1,5 миллиона долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два полуфинала мужского Уимблдона продлились 12 часов.
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