Популярный французский актер отметился на Привозе

Культура

Одним из звездных гостей девятого Одесского кинофестиваля стал популярный французский актер Дэни Лаван. Он известен своим сотрудничеством с режиссером Леосом Караксом, сыграв в его картинах «Дурная кровь» и «Любовники с Нового моста». Кстати, в картинах партнершей Дэни была известная французская актриса Жюльетт Бинош.

В Одессе Лаван представит свою новую работу в фильме Доминика Роше «Ночь пожирает мир» — мировая премьера фильма ужасов состоялась в январе нынешнего года. Дэни Лаван приехал в Одессу со спутницей, с которой прошелся по «красной дорожке» фестиваля, привлекая внимание фотографов необычным внешним видом и мимикой. Известно, что Дэни — бывший акробат и очень пластичен.

Свободное время Дэни посвятил изучению Одессы. Кстати, актер прекрасно говорит по-русски.

— Я изучал язык в школе! - признался «ФАКТАМ» Лаван. — Да-да, в обычной парижской школе. У нас была преподавательница русского языка и я был одним из ее любимых учеников. Так что сейчас мне не сложно находить общий язык с одесситами. Я успел уже прогуляться по Дерибасовской и побывать на Привозе. Это отличный рынок, где я впервые попробовал тюльку! Мне очень понравилось.

Несмотря на 30-ти градусную жару, Дэни Лаван расхаживал по Одессе в черной шляпе и шарфе. Из кармана его пиджака выглядывала дудочка, которую актер всегда носит с собой, чтобы в любой момент на ней сыграть.

Напомним, прибывший на Одесский кинофестиваль голливудский актер извинился за свой неподобающий вид.