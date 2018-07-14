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«Динамо» в завершающем матче на сборе обыграло чемпиона Чехии
Киевское «Динамо» провело заключительный матч на тренировочном сборе в Австрии. Соперником подопечных Александра Хацкевича выступил действующий чемпион Чехии — «Виктория» из Плзеня.
Победу киевлянам принесли два гола во втором тайме: на 67-й минуте Виталий Буяльский отличился после классного обводного удара с линии штрафной площадки, а на последней минуте основного времени молодой Евгений Смирный (на фото в заголовке) завершил точным ударом комбинацию с участием Николая Шапаренко и Артема Беседина.
Таким образом, «Динамо» завершило тренировочный сбор на положительной ноте. Более того, команда Александра Хацкевича не потерпела ни одного поражения в шести спаррингах, четыре из которых выиграла.
После окончания матча с «Викторией» динамовцы вернутся домой, а уже 21 июля проведут первый официальный матч в новом сезоне — в Одессе в противостоянии с «Шахтером» будет разыгран Суперкубок Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в дебютном матче бразильца Сидклея разгромило австрийцев.
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