«Динамо» в завершающем матче на сборе обыграло чемпиона Чехии

Спорт

Киевское «Динамо» провело заключительный матч на тренировочном сборе в Австрии. Соперником подопечных Александра Хацкевича выступил действующий чемпион Чехии — «Виктория» из Плзеня.

Победу киевлянам принесли два гола во втором тайме: на 67-й минуте Виталий Буяльский отличился после классного обводного удара с линии штрафной площадки, а на последней минуте основного времени молодой Евгений Смирный (на фото в заголовке) завершил точным ударом комбинацию с участием Николая Шапаренко и Артема Беседина.

Таким образом, «Динамо» завершило тренировочный сбор на положительной ноте. Более того, команда Александра Хацкевича не потерпела ни одного поражения в шести спаррингах, четыре из которых выиграла.

После окончания матча с «Викторией» динамовцы вернутся домой, а уже 21 июля проведут первый официальный матч в новом сезоне — в Одессе в противостоянии с «Шахтером» будет разыгран Суперкубок Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в дебютном матче бразильца Сидклея разгромило австрийцев.

