Смерть украинца в Аланье: убийце запретили покидать Турцию

Происшествия

Посольство Украины в Турции направило официальный запрос в прокуратуру этой страны на получение информации о ходе расследования дела о гибели 57-летнего туриста из Запорожья. Об этом Громадському радіо сообщил заместитель директора Департамента консульськой службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его информации, подозреваемому россиянину запрещено покидать территорию Турции, однако в соцсетях сообщили, что после уплаты штрафа он вернулся на родину.

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Напомним, 57-летний украинец приехал вместе с супругой на отдых в Аланью. На следующий день у запорожца случился конфликт с россиянином. Причиной конфликта стал проигрыш российской футбольной сборной на ЧМ-2018. Запорожца жестоко избили. Пострадавший был госпитализирован в бессознательном состоянии в местную клинику, при этом в страховой компании покрыть всю стоимость лечения отказались, сославшись на нетрезвое состояние пациента на момент получения травмы.

В субботу, 14 июля, в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом.