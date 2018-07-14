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Происшествия

Стало известно, как наказали винницкого фискала, задержанного на огромной взятке

22:13 14 июля 2018   133
В ходе спецоперации
Инф.»ФАКТОВ»

Следственный судья Печерского районного суда арестовал руководителя подразделения Государственной фискальной службы (ГФС), задержанного на взятке в полмиллиона гривен. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, альтернативой ареста суд определил внесение чиновником залога в размере 254 300 гривен.

«Руководителю подразделения ГУ ГФС следственным судьей Печерского районного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативной возможностью внесения залога в размере 150 прожиточных минимумов трудоспособных лиц (254 300 грн.)», — написала Сарган.

Пособнику взяточника был присужден домашний арест — с учетом наличия у него тяжелого хронического заболевания и наличии на содержании двух малолетних детей.

По словам Сарган, в прокуратуре на исключают возможности обжалования решений — по результатам изучения полного текста документов.

Напомним, одесский таможенник прятал свои рекордные взятки… в печке.

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