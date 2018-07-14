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Тимошенко променяла антикоррупционный закон на тайную встречу с Коломойским, — журналист
В Варшаве в четверг, 12 июля, в одном из отелей видели лидера фракции «Батьківщина» Юлию Тимошенко в неожиданной компании — украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом со ссылкой на информацию собственного источника сообщил журналист Богдан Кузьмич в Facebook.
По его словам, Коломойский появился в гостинице вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А через четверть часа в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко.
«Не заметить ее всю в белом было невозможно. Вы верите, что Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский совсем случайно оказались в одном месте?» — задается вопросом Кузьмич.
Журналист напомнил, что именно 12 июля в Верховной Раде проходило голосование за важный проект по изменению закона об Антикоррупционном суде.
«То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосования в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом Антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?» — поинтересовался он.
Информации о том, сколько продолжалась встреча, собеседник журналиста не предоставил.
Напомним, ранее стало известно, что помогло Юлии Тимошенко снова возглавить предвыборные рейтинги.
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