В центре Одессы перекрыто движение автотранспорта: идет показ кино на Потемкинской лестнице (фото)

Культура

В эти минуты в Одессе проходит кинопоказ на потемкинской лестнице. Ради киноперформанса под открытым небом на ступеньках и рядом с лестницей собралось более 15 тысяч зрителей, моментально сделав Потемкинскую самым большим кинотеатром.

В связи с этим полностью прекращено движение всего автотранспорта по улице Приморской. Дело в том, что показ классической немой комедии «Safety Last!» 1923 года выпуска проходит под сопровождением симфонического оркестра, а скрип тормозных колодок хорошо известен всем.

Черно-белая лента «Safety Last!» (1923) — один из самых известных фильмов эпохи немого кино. Для картины 2018 год является юбилейным — она вышла на экраны 95 лет назад. Главную роль в нем исполнил Гарольд Ллойд. Все трюки в комедии актер выполнял сам, а момент, где он повисает на стрелках часов высоко над улицей — одно из самых знаменитых в истории кино. Этот кадр затем повторялся во многих фильмах, в том числе в картине Роберта Замекиса «Назад в будущее».

За свою жизнь Гарольд Ллойд, один из лучших комиков эры немого кино, снялся в более чем 200 короткометражных и полнометражных картинах. Его первым персонажем был Одинокий Люк, но наиболее известным стал Гарри — «романтичный очкарик». Он приезжает в большой город в поисках стремительного карьерного роста и начинает работать в универмаге. Но успех не спешит к Гарри. Еще и внезапно в город приезжает его девушка, что приводит к неожиданному повороту событий.

Кадр из фильма

В 1989 году композитор Карл Дэвис написал новый аккомпанемент к ленте «Safety Last!». В основу музыкальной композиции положены популярные тона музыки 1920-х годов, в частности, джазовые аранжировки Paul Whiteman Band. Работа Карла Дэвиса как кинокомпозитора неоднократно отмечалась наградами, в частности у него есть четыре награды BAFTA и две Emmy.

Проезд в центре города во время проведения 9-го Одесского международного кинофестиваля будут ограничивать еще трижды. В частности, во время торжественной церемонии закрытия фестиваля 21 июля транспорту скажут «нет» по улице Ланжероновской, на отрезке от Екатерининской до Пушкинской, и по Ришельевской — от Ланжероновской до Греческой.

Напомним, на Привозе отметился популярный французский актер.